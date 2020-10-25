Тернопільщина: ДВК у селі отримала бюлетені іншої ДВК

Голова дільничної виборчої комісії села Онишківці (дільниця №611064) Кременецького району повідомила ОПОРІ, що на бюлетенях які отримала комісія для голосування за кандидатів у депутати до Шумської міської ради та за кандидатів на посаду міського голови надрукований номер іншої дільниці. За вказівкою територіальної виборчої комісії на дільниці приблизно на пів години було призупинено процес голосування.

Голова комісії пояснила, що на упаковці з отриманими бюлетенями було зазначено правильний номер дільниці, а всередині лише один бюлетень мав правильним номер, а решта – номер іншої дільниці. Зі слів голови комісії, за вказівкою Шумської міської територіальної виборчої комісії ДВК призупинила процес голосування та склала відповідний акт.

Також голова ДВК села Онишківці повідомила, що на цій дільниці виборцям видаватимуть два бюлетені для голосування за кандидатів у депутати до Тернопільської обласної та Кременецької районної рад.

За інформацією від спостерігача ОПОРИ, на дільниці відновлений процес голосування і виборці отримують лише два бюлетені.

Ольга Галушка, координаторка спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами у Тернопільській області