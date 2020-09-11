Дуже прикро усвідомлювати, що педагогічні працівники, учні та їхні батьки вчергове стають заручниками суперечок між місцевою та державною владою.

8 вересня правоохоронні органи здійснювали перевірку закладів освіти міста Тернополя і складали на керівників шкіл та закладів дошкільної освіти протоколи про адміністративну відповідальність за недотримання карантинних обмежень, а саме: через проведення в цих закладах освіти навчання, попри те, що місто знаходиться у “червоній” епідемічній зоні.

За даними Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, складено 31 протокол на директорів шкіл та 12 протоколів на керівників закладів дошкільної освіти. В області у районах “червоної” зони на дистанційне навчання перейшло 243 заклади освіти, у самому ж місті Тернополі станом на 8 вересня усі дитсадки та школи залишилися відкриті. Начальник ГУНП в Тернопільській області звернувся до влади, яка відповідає за роботу цих закладів, із проханням закрити заклади освіти, відповідно до нормативів, інакше поліція й надалі складатиме протоколи на керівників закладів. У поліції наголосили: якщо батьки приведуть дітей у школу, а діти захворіють COVID 19, то тоді директор нестиме вже не адміністративну, а кримінальну відповідальність, відповідно до статті 325 ККУ https://bit.ly/3m2GPVB

До цього, 3 вересня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила нове епідемічне зонування, згідно з яким, Тернопіль потрапив до “червоної” зони і з 7 вересня мав жити з дотриманням суворих карантинних обмежень, серед яких, зокрема, заборона відвідувати заклади освіти здобувачам освіти (пункт 15, підпункт 2 Постанови Кабміну від 22 липня 2020 р. № 641 https://bit.ly/3jZYXxn ).

Після цього, 4 вересня міський голова Тернополя Сергій Надал на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що з 7 вересня Тернопіль буде жити і працювати у звичайному режимі, дотримуючись протиепідемічних заходів, а місцева влада захищатиме конституційне право дітей на освіту. За повідомленням мера, на сьогодні у місті діє рішення сесії Тернопільської міської ради, яким визнано незаконною постанову уряду, на підставі якої Тернопіль раніше вже вносили до “червоної зони”. Це рішення не було опротестовано жодним урядовим органом у судовому порядку, а Міністр кабінету міністрів під час одного з телеефірів визнав його правомірність. Тож, відповідно до цього рішення, місто має повністю забезпечувати можливість дітей відвідувати школи та дитсадки, і заклади освіти працювати будуть https://bit.ly/2GO4jO7

Як ідеться у повідомленні Тернопільської міської ради, через масове звернення батьків про те, щоб діти продовжили відвідувати заклади освіти та рішення 4 вересня Тернопільського міського штабу для боротьби з коронавірусом усі заклади освіти міста із 7 вересня продовжили свою роботу. Начальниця управління освіти і науки Тернопільської міської ради Ольга Похиляк повідомляє, що всі школи дотримуються протиепідемічних заходів та засобів безпеки, зокрема, на вході проводиться температурний скринінг, у кожному закладі відкриті запасні входи/виходи, учні користуються дезінфікуючими засобами, здійснюється змішане навчання (класи поділені на групи, а учні відвідують школу через день). При цьому батьки, котрі виявили бажання залишати дитину вдома, можуть це зробити – із такими учнями проводиться дистанційне навчання https://bit.ly/35luXYO

8 вересня, після штрафування керівників закладів освіти, на сайті Тернопільської міської ради повідомили, що всі протоколи, складені поліцією на директорів закладів освіти, будуть оскаржуватися у суді, оскільки Конституція України кожному гарантує право на освіту і має найвищу юридичну силу. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України (стаття 64 Конституції України https://bit.ly/2Zgd1en ). А Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020р. №641, що визначає карантинні обмеження, є підзаконним нормативним актом, і повинна прийматися на виконання Конституції України та в межах, визначених законом https://bit.ly/3k0bWiB

Нагадуємо, що 28 серпня Конституційний Суд України визнав неконституційними деякі положення про карантин та наголосив, що обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим Верховною Радою України, а встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить Конституції України https://bit.ly/3k3sE0v

Наголошую, що учасники освітнього процесу в жодному разі не повинні бути інструментом для вирішення владних суперечок.

Закликаю державну владу та органи місцевого самоврядування налагодити співпрацю та винести законне і правомірне рішення щодо проведення освітнього процесу в закладах освіти. Освітній омбудсмен Сергій Горбачов