За добу на Тернопільщині підтверджено рекордних 305 випадків зараження вірусом COVID-19

Станом на 11 вересня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 8360 випадках діагноз лабораторно підтверджений (7756 випадків – дорослі, 604 випадки – діти), з них 99 летальних (1 летальний випадок мешканець Івано-Франківської області, який був госпіталізований у важкому стані в Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр). Видужало 3835 осіб.