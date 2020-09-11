Тернопільська влада хоче заблокувати участь в виборах команди «Сила Людей»

Сергій Надал доручив юристам не допустити «Силу Людей» до виборів. Про це йдеться у заяві Сили Людей Тернополя у мережі Фейсбук.

З кількох джерел до нас надходить інформація про те, що діюча влада Тернополя на чолі з Сергієм Надалом шукає можливості блокування участі в виборах команди «Сила Людей».

Для досягнення даної цілі наші опоненти готові витратити будь-які кошти.

Серед варіантів, які обговорюються, це вплив на територіальну виборчу комісію або вплив на суддів, які б мали своїми рішенням заблокувати діяльність Тернопільського міського осередку «Сили Людей».

Така поведінка міського голови свідчить про слабкість та страх відкритої та чесної політичної боротьби.

У зв’язку з цим ЗАЯВЛЯЄМО ПРО НАСТУПНЕ:

1. Застерігаємо Сергія Надала, державні й правоохоронні органи та суди від будь-яких неправомочних дій чи маніпуляцій, які б перешкоджали нашій діяльності та участі у виборах.

2. Залишаємо за собою право на акції прямої дії щодо усіх осіб, які зголосяться виконувати замовлення діючого міського голови щодо перешкоджання участі «Сили Людей» у місцевих виборах.