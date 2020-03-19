Галина Старковська – відома волонтерка потребує нашої з вами допомоги. Про це повідомляє Світлана Гуменна.

Її стан критичний, вона зараз знаходиться у комі в реанімаційному відділенні Львівській міській лікарні екстреної допомоги № 1.

Галина матір 5-ти дітей, двоє її синів – атовці.

До речі, один з них зазнав ще й свавілля сучасної судової системи, а до іншого вона їздила з теребовлянськими волонтерами міжнародного благодійного фонду «Чесна Україна» на саму передову в Мар’їнку.

Крім того, на передовій побувала багато разів з гуманітарною місією, активно допомагала військовим зі ЗСУ тай багатьом хворим людям, інвалідам та малозабезпеченим.

Галина отримала мікроінсульт на українсько-польському кордоні, прямуючи до свого сина в Польщу, що миттєво спричинило втрату пам’яті та падіння долу.

Від падіння виникла інша травма – зламалася кістка черепної коробки і жінка впала в кому. Її доставили яворівські лікарі швидкої до Львова, де вона перебуває і до нині (інформація зі ЗМІ)

Прохання долучитись до благодійної справи коштами – хто скільки зможе – на картку Ощадбанку ↩

💳 №: 4790 7299 0942 3915

Номер телефону сина Галини, Володимира Старковського: моб. 0988999650