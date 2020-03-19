Президент зустрівся з новопризначеним головою Тернопільської ОДА та дав йому завдання

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з новопризначеним головою Тернопільської обласної державної адміністрації Володимиром Трушем. Про це йдеться на сайті Президента.

«Вітаю з призначенням на відповідальну посаду, бажаю успіхів у роботі», – сказав Глава держави, вручаючи очільнику облдержадміністрації службове посвідчення.

Указ про призначення Володимира Труша головою Тернопільської ОДА Президент підписав 19 березня.

Володимир Зеленський наголосив на важливості вирішення нагальних проблем регіону. Зокрема, йшлося про реалізацію інфраструктурних та інвестиційних проектів на Тернопільщині.

Зі свого боку голова Тернопільської обласної державної адміністрації подякував Президенту за довіру.

Довідка. Володимир Труш народився 1980 року в с. Лучинці Рогатинського району Івано-Франківської області. Має вищу освіту. У 2002 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальностями «Фінанси» (магістр з економіки та підприємництва) та «Філологія» (бакалавр з філології). У 2019-му закінчив Дубенську філію Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (бакалавр з права). З 2002 по 2008 рік працював у структурі податкової міліції Івано-Франківської області. У 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю. З листопада 2019 року – голова Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.