В Україні два нових випадки коронавірусу. Один в Донецькій, і ще один в Київській області

Повідомляє Центр громадського здоров‘я МОЗ України:



За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).



Отримано пацієнтів 51 та 103 контактні особи. За даними регіональних лабораторій протестовані за сьогодні методом ПЛР 6 зразків, всі негативні.



Загалом лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 640 зразків.

Поділіться:









