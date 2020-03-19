09:49 | 19.03.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

В Україні два нових випадки коронавірусу. Один в Донецькій, і ще один в Київській області

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Повідомляє Центр громадського здоров‘я МОЗ України:

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).

Отримано пацієнтів 51 та 103 контактні особи. За даними регіональних лабораторій протестовані за сьогодні методом ПЛР 6 зразків, всі негативні.

Загалом лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 640 зразків.

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