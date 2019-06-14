З «Bright emotions» творимо добро, танцюючи

Ось вже 8 років танцювальна студія «Bright emotions» відкриває яскраві особистості в танцювальній сфері. Викликає у людей яскраві емоції з допомою танцю! Та запевняє, що з ними ви точно їх отримаєте, адже їхній девіз “Будь яскравим усюди.”

Це дружній, позитивний та надзвичайно талановитий колектив, де кожна дитина є важливою та цінною частинкою! Разом розвиваються, тренуються, відпочивають, святкують, проводять час разом, навіть за межами танцювального залу і найважливіше підтримують один одного!

Команди “Bright emotions” завжди дивують суддів та глядачів своєю технікою, майстерністю, манерою, емоційністю та енергетикою! Вони підкорили уже пів України, стали переможцями наймасштабніших чемпіонатів,! В літку 2018р. отримали одну з головних відзнак міжнародного чемпіонату у Болгарії. І на цьому не зупиняються, вірять і знають що про “Bright emotions” дізнається уся Європа, а згодом і світ!!!

Оскільки закінчився танцювальний сезон, команда “Bright emotions” також вирішила подарувати своїм вихованцям та їх батькам незабутній вечір і відпочинок та організувати свій перший благодійний звітний концерт.

Ми є велика танцювальна родина – говорить засновниця танцювальної студії “Bright emotions” Ірина Лилик. – Цінуємо і любимо кожну дитину. Наша ціль відкрити в ній через танець індивідуальну яскраву особистість. Оскільки закінчився танцювальний сезон, ми вирішили провести свято спільно для наших дітей та батьків. Крім того зробити добру справу, адже усі залучені кошти заходу ми віддамо на лікування важкої хвороби(дифузна астроцитома головного мозку) Сушевському Олегу з с. Гайворонка, Теребовлянського району.

Свято провели на всі сто відсотків. Атмосфера зашкалювала як на сцені так і в залі. Понад 200 дітей своїми талановитими виступами, драйвом, позитивною енергетикою вражали та запалювали публіку. Дарували любов та відданість до улюбленої справи.

Незабутнього драйву підкинули і батьки на святі. Від запальних танцювальних батлів серед батьків, переможцем яких стала активна мамуся Тетяна Околович. Також був сюрприз для всіх, особливо для дітей, коли їхніх 70 матусь разом із продюсером Тарасом Лилик на одній сцені, здивувавши всіх, затанцювали найулюбленіші сучасні рухи своїх дітей.

Та найголовніше, – говорить Ірина Лилик, – нам вдалось зібрати 21712 грн на лікування Олега Сушевського!!! Діти, батьки, гості, тренера, організатори і усі хто долучились до нашого концерту – Ми це зробили!!! Дякуємо кожному! Спільно, разом ми творимо добро, танцюючи.