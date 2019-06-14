Кандидат від Тернополя Юлія Мамчак: Йду, бо турбує неконтрольованість та бездіяльність Верховної Ради

21 липня відбудуться вибори до Верховної Ради України. Десять політичних партій визначилися, хто представлятиме Тернопіль у Парламенті. Поки відомо про одного самовисуванця, хоча до 20 червня ця цифра може змінитися.

“Погляд” підготував своїм читачам бліц-інтерв’ю з кандидатами у депутати по даному округу, щоб допомогти зробити правильний вибір.

Юлія Мамчак – активна захисниця прав тернополян. Жінка понад рік бореться проти задуму влади переобладнати сім котелень у місті під альтернативне паливо – торф. Вона помічник позафракційного народного депутата Віталія Купрія. У квітні цього року вийшла з партії “Укроп”. У Верховну Раду йде, як самовисуванець.

Чому Ви балотуєтесь в Народні депутати України?

Я щиро бажаю змін для моєї країни і РІДНОГО МІСТА.

З якою програмою йдете?

Близько трьох років займаю активну позицію, щодо недопущення експлуатації котелень на торфі в межах нашого міста та протидії незаконним забудовам в межах паркових зон. Що, на жаль, дуже поширено в нашому місті. Але я думаю, що це загальноукраїнська тенденція і ця проблема тільки зростатиме з роками.

Зараз ми скасовуємо дозволи на проведення будівельних робіт в парку «Національного Відродження», де під виглядом «Соціально-спортивного об’єкту» реалізується будівництво готелю в парковій зоні з незаконним виділенням землі та злочинною схемою виведення комунальної землі міста через так звані «інвестугоди». Розумію, що катастрофічне зменшення зелених насаджень? як на території нашого міста, так і в межах країни стало можливим через скасування мораторію на зменшення площі парків.

Турбує неконтрольованість та бездіяльність Верховної Ради щодо екологічної складової нашої держави. Відсутність дієвого механізму контролю та зменшення рівня шкідливих викидів. Це напряму впливає на здоров’я нації. Збільшується кількість алергічних, серцево-судинних та дерматологічних захворювань, викликаних забрудненням повітря. Котельні, заводи та дрібні підприємства працюють зі старою, часто несправною системою фільтрів. Саме контроль над кількістю викидів шкідливих речовин, збереження існуючих та збільшення кількості зелених насаджень має бути одним з першочергових завдань нації, якщо ми прагнемо виховувати здорове наступне покоління.

Тому ПЕРШИМ ПУНКТОМ МОЄЇ ПРОГРАМИ Є:

І. ПРОБЛЕМИ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ, МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ. Раціональне використання природних ресурсів. Забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини. Забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Пропоную на законодавчому рівні встановити заборону будівництва об’єктів, що становлять екологічну небезпеку в межах населених пунктів.

Вважаю за необхідне спеціальними нормами закону заборонити обмеження зелених зон, парків, скверів тощо.

Обмежити прогалини в законах, якими зловживають недобросовісні посадовці, забудовники та шляхом маніпуляцій забудовують зелені насадження.

АЛЕ ЦІ ВСІ КРОКИ НЕ БУДУТЬ РЕАЛІЗОВАНІ ЯКЩО МИ НЕ БУДЕМО ВИРІШУВАТИ ПРОБЛЕМУ КОРУПЦІЇ.

ДРУГИМ ОСНОВНИМ ЗАВДАННЯМ НА ЯКОМУ ПОТРІБНО ЗОСЕРЕДИТИ УВАГУ ЦЕ ПИТАННЯ:

ІІ. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ.

Проблеми корупції не є новими, але є однією з найбільших загроз для процвітання нашої країни. З ними я постійно зіштовхуюся у громадській боротьбі проти беззаконня у нашому місті.

За період незалежності у країні прийняли значну кількість законів про запобігання корупції, однак проблема не є вирішеною. Моє бачення вирішення цією проблеми, як майбутнього законодавця, полягає не у примноженні нових законів, а в їхній реалізації, щоб так званий «дух закону» володів «буквою закону».

Ставлю за мету конкретизувати спеціальні норми притягнення до відповідальності, чітке розмежування повноважень антикорупційних органів.

І ОСНОВНЕ ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБОТИ ЦИХ ОРГАНІВ. З ОГЛЯДУ НА ЦЕ ТРЕТІМ ОСНОВНИМ ЗАВДАННЯМ БУДЕ:

ІІІ. КОНТРОЛЬ ТА СПРИЯННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ ФУНКЦІЙ І ЗАВДАНЬ, ПОКЛАДЕНИХ НА НИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.

Частково реалізація цього завдання випливає із запобігання корупції.

Проте, хочу виокремити проблему реалізації громадянами своїх прав шляхом звернення із скаргами, пропозиціями до контролюючих органів.

Необхідно забезпечити належний і достатніх захист порушених прав у державних органах відповідно до їхніх функцій і завдань саме на стадії неупередженого, професійного розгляду їхніми посадовими особами (досудового розгляду).

З власного досвіду розумію, що органи державної влади не виконують своїх прямих обов’язків і є вимушена необхідність звернення за судовим захистом.

Потрібно забезпечити вирішення проблемних питань громадян таким чином, щоб звернення до суду за захистом прав було останнім, виключним способом захисту.

Для цього необхідно законодавчо встановити дієвий і належний контроль за виконанням органами влади своїх безпосередніх обов’язків.

Адже саме громадянин, захист його свобод і прав має стояти в центрі державної політики.

Чи є в програмі пункти щодо життєдіяльності Тернополя?

Якщо розглядати з позиції, що може змінити чи на що може впливати депутат Верховної ради.

Почути голос регіонального (місцевого) виборця та донести його бачення до депутатів Верховної Ради. Сприяння виконанню державних програм розвитку сільського господарства, розвитку підприємництва, що дасть поштовх для розвитку нашого міста та області. Підтримка та захист екологічної безпеки в Тернопілля.

Хто оплатить заставу за Вашу участь у виборах?

Заставу планую оплачувати із власних заощаджень. З 2008 року я приватний підприємець, чоловік теж займається підприємницькою діяльністю. А щодо фінансування виборчої агітації, то, думаю, долучаться усі небайдужі тернополяни та майбутні члени команди. Зараз ми починаємо формування дієвої команди для втілення наших ідей та бажань. Запрошуємо усіх небайдужих краян долучатись до нашої команди. Будемо раді усім!

Як відносяться рідні до Вашого рішення?

Мої рідні – моя опора. Я не знаю, чи зважилась би я без їхньої підтримки, як моральної, так і матеріальної на цей крок. Партійні збори партії «Родина» одноголосно проголосували за мене , як кадидати». Маю надію, що все ж моя родина терпляче перенесе ці виборчі перегони і не вижене маму з хати, бо не зварений борщ, який вони так полюбляють.