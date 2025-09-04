Історія провалу: чим закінчилася корупційна афера тернополянина?

Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини оголосили підозру 52-річному жителю обласного центру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникові інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та одержання неправомірної вигоди.



У ході досудового розслідування, яке здійснюється під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, було встановлено, що тернополянин, знаючи про бажання знайомого виїхати з України, запропонував свою допомогу. Щоправда, не безкоштовно. За 10 000 доларів пообіцяв вплинути на посадових осіб прикордонної служби щодо сприяння перетину кордону. Переконував, що має надійні зв’язки з потрібними людьми. Але якщо знайомий відмовиться від його послуг чи буде намагатися знайти інші шляхи вирішення свого питання, то останній має достатньо засобів впливу, аби завадити реалізації таких намірів.



Викрили злочинну діяльність фігуранта співробітники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки та військової контрозвідки СБУ. Зловмисника було затримано під час передачі коштів. Слідчі оголосили йому підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена з корисливих мотивів та ч. 3 ст.369-2 ККУ – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.





