У смерті дитини з Тернополя Романа Кулака керівництво Жидачівської лікарні намагається залишити винних непокараними, – нардеп

Знову змушені писати про трагедію, яка сталася в родині мешканця Тернополя Володимира Кулака. Його 12-річний син Роман помер через те, що медики Жидачівської районної лікарні не змогли встановити вірного діагнозу та лікували хлопчика від теплового удару, потім від харчового отруєння, тоді як в нього був гострий заворот кишківника.

В ХХІ столітті в країні, яка претендує на європейський вибір, консиліум лікарів не здатен визначити правильний діагноз, лікує іншу хворобу й це «лікування» лише загострює справжнє захворювання, що призводить до смерті дитини. Але мало того, тепер керівництво лікарні намагається умити руки та залишити винних непокараними.

— В Жидачівській райлікарні, де відбувались ці події, провели службове розслідування, — розповіла народний депутат України ‎Ірина Суслова. — За його результатами сформовано 11(!!!) пунктів медичних помилок, які призвели до трагедії. Серед них, неповний збір анамнезу, погана взаємодія між різними лікарями, невчасне транспортування дитини з райлікарні до Львова та багато інших. Й після цього всього верхом цинізму виглядає висновок службового розслідування: спрямувати інфекціоніста, двох хірургів та педіатра на переатестацію.

Тобто вони навіть не відсторонені від займаних посад, а продовжують лікувати людей. І ніхто не дасть гарантії, що не трапляться нові випадки службової халатності, а винні знову розведуть руками.

На щастя, розслідування цієї трагедії перенесено з Жидачева до спеціалізованого слідчого управління нацполіції Львівської області. Інакше всю цю історію спустили б на гальмах, адже ні для кого не є секретом, що в маленькому райцентрі керівництво лікарні має змогу вплинути на слідство. Тепер є надія, що слідство йтиме оперативно й неупереджено.

В свою чергу, як народний депутат звернусь до Генерального прокурора, Міністра внутрішніх справ, в.о. Міністра охорони здоров’я з вимогою взяти розслідування під контроль та відсторонити халатних медиків від роботи. Особисто буду уважно слідкувати за розвитком ситуації та допомагати Володимиру Кулаку на усіх етапах його боротьби за справедливість. Дитини йому це не поверне, але, принаймні, він зробить усе від себе залежне, щоб інші діти не стали жертвами горе-лікарів, — запевнила нардеп.