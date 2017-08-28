Чи переможе здоровий глузд у тернопільських комунальників?

Що переможе – здоровий глузд чи бруківочна свідомість

Спостерігаючи за втіленням проектів капітального ремонту прибудинкових територій складається ураження, що проектувальники знайомі тільки з прямою лінією. Крива, овал, еліпс їм невідомі. Тому що попадає під пряму підлягає видаленню – дерева, кущі, газони. Зараз почали «благоустрий» біля будинку №5 по вул. Лесі Українки. Склалося інтрига – тротуар вперся у два великих дерева. Цікаво яке рішення буде прийняте. Усе решта вже порізали. В цілому відношення до наших зелених братів варварське. Без потреби ріжуть дерева, кущі, нищать корені, пошкоджують стовбури. Що це таке? Наслідки духовного розвитку, чи неповага до ПРИРОДИ?

Надаю фото для ілюстрації наслідків благоустрою.



З повагою, Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О.Філь 25.08.2017р.