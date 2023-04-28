Нова сесія Тернопільської міської ради – нові земельні питання

28.04.23р. Буде відбуватись чергова сесія ТМР де зокрема будуть розглянуті нові цікаві земельні питання.

Знову продовжать договір оренди для ТОВ Житло (це ділянка де розташований сквер на Слівенській, на якій Тернопільбуд не полишає надії збудувати ЖК), хоча якраз перед виборами 2020-го року була створена комісія, яка вирішила не продовжувати оренду для забудовника і пропонувала створити там сквер, але вибори пройшли, наївні люди зробили свій вибір, а значить рішенням попереднього складу ТМР можна підтертися, тому оренду просто продовжили.

Прокол роботи комісії під постом додам.

Також схоже на те, що праву сторону вул.Збаразька забудуть вже повністю, оскільки останній вільний клаптик землі (одразу за шашличною) також віддають в оренду під забудову торгових площ, чи як сформульовано в рішенні: для обслуговування гаража з його реконструкцією під будівлі торгівлі.

І також дуже цікавим є рішення віддати для

КП Масив земельну ділянку по вул.Трансортна, яка фактично є між Новим світом і Білою, знаходиться позаду меблевої фабрики в Білій. Земельну ділянку 6110100000:02:002:0011 площею 0,7га в 2021 році забрали в ТОВ Мак Тернопіль за систематичну несплату земельного податку, а зараз віддають її в постійне користування змінюючи цільове призначення з земель промисловості на будівництво і обслуговування групи багатоквартирних житлових будинків. Думаю в них відкриватиметься прекрасний вид на тернопільський став з того місця.

Схоже ще одну велику земельну ділянку віддадуть комусь “безкоштовно” під забудову, щоб жителі Л.Українки 8,10,12 чи Д.Галицького 1,3,5 ще трохи потерпіли ті ями через брак коштів на ремонт їхнього двору.

Андрій Будзинський