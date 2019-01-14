Студент тернопільського університету став “Людиною року”

Студент факультету фізичного виховання ТНПУ ім. В. Гнатюка Тарас Михайлович Радь став лауреатом конкурсу “Людиною року-2018”. Загалом цього року журі назвало 11 лауреатів конкурсу «Людина року-2018».

Тарас Радь — майстер спорту міжнародного класу з лижних перегонів та біатлону, золотий призер зимової Олімпіади, один з 5 найкращих дебютантів Паралімпійських ігор, наймолодший паралімпійський чемпіон, тричі чемпіон України з лижних гонок та біатлону, отримав від Президента України орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Крім Тараса, до переліку лауреатів конкурсу увійшли «кіборг», захисник Донецького аеропорту Ярослав Гав’янець, керівник ПП «Агрон» Юрій Березовський, поет, композитор Василь Дунець, ректор ТНЕУ Андрій Крисоватий, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон з біатлону Параолімпійських ігор Тарас Радь, архієпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк, власний кореспондент Українського національного інформаційного агентства Укрінформ, заслужений журналіст України Олег Снітовський. У переліку нових лауреатів конкурсу «Людина року 2018» і головний експерт зі спеціальності «урологія» Тернопільської університетської лікарні Віктор Твердохліб, громадський діяч Михайло Тимошик, фітотерапевт Марія Тройчак, священик та волонтер із Лановеччини Олексій Філюк.