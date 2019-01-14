Як тернополянин з трьома гривнями хотів стати Президентом України

Лікар ендоскопічного відділення Тернопільської університетської лікарні Сергій Фаренюк з заставою у три гривні подав документи на реєстрацію у Президенти України у Центральну виборчу комісію. Що і стало однією з причин відмови у реєстрації. Про це йдеться у повідомленні громадського спостереження ОПОРИ за виборами в Тернопільській області.

8 січня 2019 року він подав заяву разом із доданими документами для реєстрації кандидатом на пост президента України до Центральної виборчої комісії. А також додав квитанцію про безготівковий переказ коштів у сумі 3 гривні на спеціальний рахунок ЦВК.

11 січня на засіданні, де також був присутній громадянин Фаренюк, ЦВК прийняла рішення про відмову йому у реєстрації. Після оприлюднення постанови претендент у кандидати виступив з офіційним зверненням, у якому заявив, що рішення ЦВК є незаконним. Під час його промови члени ЦВК покинули зал засідання.

З постановою №49 про відмову у реєстрації Сергія Фаренюка можна ознайомитись на офіційному сайті ЦВК. Там зазначено ряд порушень порядку складання документів цього претендента у кандидати. Найперше, Фаренюк у своїй заяві просив зареєструвати його кандидатом, водночас не заявляв про самовисунення. Його заява не була засвідчена в установленому законом порядку та не містила згоди на оприлюднення біографічних відомостей і декларації особи. Наступним порушенням ЦВК встановила відсутність визначеної Законодавством України грошової застави. Окрім цього громадянином Фаренюком не було подано декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за попередній рік, а також необхідного комплекту фотографій в паперовому вигляді та на електронних носіях, а також електронних версій передвиборної програми й автобіографії. Паперовий варіант автобіографії був не повним, без відомостей про: громадянство, партійну приналежність, склад сім’ї, адресу місця проживання із зазначенням часу проживання в Україні, не погашену і не зняту в установленому законом порядку судимість. Його анкета кандидата на пост Президента України була без даних щодо місця проживання, кваліфікації (за дипломом) та вченого звання.

«Відповідно до частини 1 статті 9 ЗУ «Про вибори Президента України» громадянин України, який досяг тридцяти п’яти років, має право голосу, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх років може бути обраний Президентом України. У цьому ж Законі зазначено, що право висування кандидата на пост Президента України належить громадянам України, які мають право голосу, і це право реалізується ними через політичні партії, а також шляхом самовисування. Водночас ЗУ «Про вибори Президента України» регулюється порядок самовисування. У частині 2 статті 48 чітко прописуються вимоги до заяви на пост Президента України, а у статті 51 є перелік необхідних документів для реєстрації кандидата. Окрім цього відповідно до статті 49 грошова застава кандидата становить 2,5 мільйони гривень», –коментує координаторка громадського спостереження ОПОРИ за виборами в Тернопільській області Ольга Галушка.

Відповідно до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидата на пост Президента України розпочалось 31 грудня 2018 року та закінчується 3 лютого 2019 року.