Студент тернопільського вишу переміг у першому турі конкурсу від компанії IBM

Магістр кафедри комп’ютерних систем та мереж ТНТУ ім. І. Пулюя Віктор Моліцький здобув перемогу в першому турі конкурсу «Master The Mainframe 2016» компанії IBM з програмування на платформі IBM System z.

Про це повідомляє прес-служба університету.

Конкурс «Master The Mainframe 2016» покликаний пропагувати професійну ІТ-освіту і навички роботи на мейнфреймах у всіх країнах світу . Інженерні школи і студенти з понад 38 країн на 6 континентах змагаються, отримуючи досвід роботи на реальних корпоративних обчислювальних системах .

Цей конкурс підтримується у рамках академічної ініціативи IBM z Systems, яка надає доступ до навчання на мейнфреймах, а також до навчальних ресурсів для студентів понад 1000 навчальних закладів у 70 країнах світу .

Усі студенти кафедри комп’ютерних систем та мереж, а також усі зацікавлені студенти ТНТУ імені І. Пулюя, мають змогу вдосконалювати навички своєї роботи на корпоративних обчислювальних системах компанії IBM. Стосовно детальної інформації щодо надання доступу до роботи на мейнфреймах компанії IBM можна звертатись на кафедру комп’ютерних систем та мереж.