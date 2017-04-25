Майже у центрі Тернополя вантажівка “врізалася” в огорожу і втекла

Близько обіду, 20 квітня, на службу 102 надійшов виклик про те, що на проспекті С.Бандери водій Yuejin вчинив ДТП і зник з місця події.

– Я почув удар і виглянув у вікно, бачу вантажівка в’їхала в огорожу, витяг мобільний і почав знімати, – розповів заявник патрульним, – водій вийшов з автомобіля оглянув його і кудись поїхав…

Транспортний засіб патрульні розшукали на вулиці Текстильній. 55-річний водій перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Він розповів, алкоголь вжив після вчинення ДТП. У присутності 2-х свідків патрульні поліцейські провели огляд на стан сп’яніння. Результат драгера – 1,77 проміле. На водія склали 3 протоколи за ст.124 КУпАП (ДТП), ст.122-4 КУпАП (З’їзд з мДТП) та ч.4 ст.130 КУпАП(Вживання алкоголю після вчинення ДТП).