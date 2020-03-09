Студентка ТНЕУ Еріка Гевко виборола звання Першої леді Студентської республіки

Еріка (Люба) Гевко, яка є уродженкою Чорткова, а зараз навчається у Тернопільському національному економічному університеті, виборола звання Першої леді Студентської республіки 2019 року!

Нагадаємо, у липні цього року дівчина перемогла в регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу краси та особистості «Перша леді 2019», тож отримала нагоду представляти Тернопілля на Всеукраїнському етапі, який проходив на Одещині.

Обов’язковою умовою змагання було втілення у життя соціального проекту, який придумали красуні. Серед тисячі питань, які потребують уваги суспільства, дівчину найбільше турбують дітки з інвалідністю. Еріка побувала в інклюзивних центрах міста «Дорога в життя» та «Дім милосердя». За сприяння міського голови Володимира Шматька та місцевих підприємців красуня влаштувала для вихованців справжнє свято казки. Веселі ігри, майстер-класи, естафети й танці з аніматорами допомогли діткам відчути себе важливими і потрібними.

«Підготовка до конкурсу тривала п’ять днів. Зізнаюсь, це було справді важко. Прокидались рано вранці, а потім до пізньої ночі працювали із хореографами, фотографами, стилістами, візажистами, – розповідає Еріка. – Фіналісток обирали за кількома критеріями: оцінювали наш соціальний проект та фотосесії, брали до уваги результати онлайн-голосування, аналізували наші відповіді у анкетах і т.д.»

Окрім дуже насиченої програми близько 4 сотень учасників/ць нон-стоп змагалися у 20 крутих суб-фестивалях, а також мали чудову можливість насолодитися змістовним дозвіллям та південним сонцем і морем. Разом із церемонією урочистого закриття проходив видовищний конкурс краси та особистості «Перша Леді», у якому брала участь наша Еріка.