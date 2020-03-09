Змінили дату: коли на Тернопільщину привезуть Терновий вінок Ісуса Христа

Архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк змінює дату прощі Реліквії Тернового Вінка Господнього на Тернопільщину. Про це стало відомо сьогодні, 9 березня, в офіційному повідомленні курії Тернопільсько-Зборівсьокї архиєпархії УГКЦ. У зверненні архиєрея висловлює стурбованість розповсюдженням коронавірусної інфекцї COVID-19 та, не бажаючи наражати здоров’я вірних на небезпеку, переносить дату паломництва на пізніший час. Про точні дати буде повідомлено офіційно згодом.

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Вих. № 107/2020

Тернопіль, 09 березня 2020

ОФІЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Слава Ісусу Христу!

Дорогі браття і сестри!

У цей час Великого Посту переживаємо різні випробування не тільки у нашій Країні, але, як знаємо, по цілому світі, через розповсюдження Коронавірусної інфекції COVID-19, що дає відчуття страху та непевності для кожної людини. Ми мусимо зробити усе можливе, аби просити у Бога оздоровлення та духовного зцілення. Тому сьогодні важливо через відчуття людської солідарності зберігати спокій у Молитві та відкинути будь-який страх, а перейнятися спільною відповідальністю.

Оскільки для Молитовного вшанування Реліквії Тернового Вінка Господа Нашого Ісуса Христа, очікується велика кількість паломників, та щоб не наражати вірних на різні небезпеки, особливо що стосується здоров’я людей, мудро зваживши усі обставини часу, які ми змінити не можемо, як також порадившись з Абатством у Солемі (Франція), спішимо повідомити наступне:

ПРО ЗМІНУ ДАТИ

ПРОЩІ ДО РЕЛІКВІЇ ТЕРНОВОГО ВІНКА

ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ.

ПРО ТОЧНІ ДАТИ ПРОЩІ БУДЕ ПОВІДОМЛЕНО

ОФІЦІЙНО У НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС.

Просимо вибачення за створені незручності, через обставини, які склалися.

Заохочуємо усіх до посильної молитви за оздоровлення хворих та Господнє заступництва від поширення вірусу.

Просимо у Господа духовної сили пережити ці випробовування та бажаємо здоров’я для кожного.

З Архиєрейським благословенням

† Кир Василій Семенюк,

Архиєпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський