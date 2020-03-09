17:26 | 9.03.2020
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До 22 березня у Байковецькій громаді заборонили проведення масових заходів — через коронавірус

Irena 3 Views Прокоментуй!

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Байковецької сільської ради прийняла рішення обмежити проведення масових заходів на території громади з 6 до 22 березня.

  • Це робимо аби запобігти занесенню та поширенню коронавірусної інфекції, – пояснюють у сільській раді. – Медики ж радять не панікувати, а в разі перших симптомів хвороби одразу звертатися до лікарів за допомогою – не займатися самолікуванням.

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