До 22 березня у Байковецькій громаді заборонили проведення масових заходів — через коронавірус

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Байковецької сільської ради прийняла рішення обмежити проведення масових заходів на території громади з 6 до 22 березня.

Це робимо аби запобігти занесенню та поширенню коронавірусної інфекції, – пояснюють у сільській раді. – Медики ж радять не панікувати, а в разі перших симптомів хвороби одразу звертатися до лікарів за допомогою – не займатися самолікуванням.