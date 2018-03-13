Золотий успіх тернопільського спортсмена-паралімпійця Тараса Радя

Студент-першокурсник факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка Тарас Радь поповнив четвертою золотою нагородою скарбничку збірної України на XII Паралімпійських іграх в Пхьончхані (Республіка Корея).

18-річний спортсмен став паралімпійським чемпіоном в біатлоній гонці на 12, 5 км серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. На трасі йому не було рівних, а також він не допускав промахів при стрільбі, чим відзначилися його суперники. Його перевага над суперником на фініші змагань досягла більше хвилини. З чистою стрільбою на чотирьох вогневих рубежах Тарас Радь випередив на фініші американців Даніеля Кноссена та Андре Соула, яким дістались «срібло» і «бронза», відповідно.

До цього золотого успіху, Тарас Радь, на Паралімпіаді, в біатлоні (спринт – 7,5 км індивідуальна гонка коротка дистанція) посів 4 сходинку, поступившись лише 10 секундами бронзовому призеру, а в лижних перегонах на 15 км клас сидячи виборов 7 місце!