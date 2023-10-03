Студенти так гучно святкували посвяту у першокурсники, що тепер «відігрібатимуть» у поліції

Гучні забави студентів-першокурсників одного з місцевих вишів обурили мешканця Тернополя. Чоловік відзняв відео їхніх розваг і виклав разом зі своїм зверненням у соцмережах.

На дане повідомлення відреагували працівники поліції. У ході проведених заходів правоохоронці встановили, що в районі старого автовокзалу близько 50-ти студентів святкували посвяту у першокурсники. Захід мав відбуватися у приміщенні, але діти влаштували свято на вулиці.

Організатор забав – представник студентської ради. На нього працівники поліції склали адміністративний протокол відповідно до статті 185-1 (Порушення порядку організації й проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) КУпАП.

Відповідно до рішення Ради оборони області, з 7 травня заборонено проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів без попереднього погодження з обласною військовою адміністрацією та виключно з дотриманням заходів правового режиму воєнного стану.