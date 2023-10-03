Ігор Герета – дослідник старожитностей

До 85-річчя від дня народження ІГОРЯ ҐЕРЕТИ і 50-річчя початку рятувальних розкопок некрополя черняхівської культури с. ЧЕРНЕЛІВ-РУСЬКИЙ у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 26 вересня 2023 року відбулась науково-краєзнавча конференція з міжнародною участю

«ІГОР ҐЕРЕТА – ВІДОМИЙ ДОСЛІДНИК СТАРОЖИТНОСТЕЙ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ». Вшановуючи пам’ять відомої і знакової постаті Тернопілля, зібралось чимало науковців, священнослужителів, творчих людей, друзів. Розпочав роботу конференції директор Тернопільського обласного краєзнавчого музеюЯрема Шатарський.На плідну працю благословив владикаТеодор Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ, доктор з канонічного права. Ректор Вищої духовної семінарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого отецьІван Римар ділився світлими спогадами про п. Ігоря, передаючи харизму свого неординарного наставника. Також присутніми були отець митратАндрій Іван Говера, доктор літургійних наук, та отець докторВіталій Козак, синкел Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.Директор департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністраціїСвітлана Байталюк вітальною промовою торкнулась цінностей, що плекають культурну спадщину – виразника духовності.Завітав на захід депутат Тернопільської обласної ради, просвітянинМихайло Тимошик, котрий виступив перед аудиторією як послідовник краєзнавчої справи.«Ми всі йдемо до Ґерети” – з нагоди ювілейного пошанування лилось поетичне слово від поетеси, почесної громадянки Тернополя, очільниці культурного фронту міста –Лесі Любарської, що мало ліричне продовження у пісенній композиції «Спасибі, що ти був на цій землі» (словаЛ. Любарської, музика В. Богаченка) від заслуженого діяча естрадного мистецтва УкраїниВалерія Богаченка.Зазвучав генетичний код у струнах бандури… Мелодійно передалась велика любов Ігоря Ґерети до українського народу, його пісні, традицій. Музичні номери виконувалаОлеся Гаврилюк, студентка Тернопільського мистецького фахового коледжу ім. Соломії Крушельницької.Запрошені краяни прийшли з щедрими дарунками. Збірку книг науково-краєзнавчої розвідки подарував у фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею Лисевич Михайло, спеціаліст відділу загально-інформаційного забезпечення Байковецької сільської ради, заслужений журналіст України.Однією із родзинок заходу була демонстрація документального фільму «Музей-скансен черняхівської культури» режисера Макса Мельника. Кінострічку представив сценарист, креативний продюсер –Володимир Ханас.Програма конференції передбачала цікаві малодосліджені наукові теми історичного спрямування. Їх доносили пошуківці:Мисик Володимир, кандидат історичних наук, заступник керівника виконавчого апарату – начальник управління комунікацій та забезпечення функціональної діяльності Тернопільської обласної ради (м. Тернопіль);Гаврилюк Олег, завідувач відділу стародавньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею (м. Тернопіль);Бачинська Вікторія, завідувачка сектора відділу стародавньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею (м. Тернопіль);Якимчук Тарас, старший науковий співробітник Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини (м. Тернопіль);Терський Святослав, доктор історичних наук, професор кафедри історії, музеєзнавства і культурної спадщини Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів);Куций Іван, доктор історичних наук, професор кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичної науки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль);Сивук Софія, студентка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль);Петрик Юрій, вчитель історії Тернопільського ліцею № 21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Ґерети, докторант університету імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) (м. Тернопіль);Полянський Федір, кандидат історичних наук, директор Державного архіву Тернопільської області (м. Тернопіль),Романишин Марія, головний спеціаліст Державного архіву Тернопільської області (м. Тернопіль);Костюк Степан, завідувач науково-методичного відділу Тернопільського обласного краєзнавчого музею, голова Тернопільської обласної організації Національної спілки краєзнавців України (м. Тернопіль).Модераторами наукової конференції булиОлег Гаврилюк таВікторія Бачинська.Ведучими культурної програми – наукові співробітниці музеюГалина Завіша іГалина Гнатишин.Щиро дякуємо усім за участь, за теплу атмосферу спілкування з “Велетом духу, віри і надії”.Низький уклін Збройним Силам України, що дарують день, за можливість вшанувати пам’ять Великого Краянина.