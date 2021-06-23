Студенти з Тернопільщини безкоштовно роблять зубні протези українським захисникам

Студенти Чортківського медичного коледжу під час практики виготовляють зубні протези військовим. За процесом виготовлення протезів стежать викладачі. Встановлюють їх лікарі-стоматологи, пише «Суспільне».

Студентка Вікторія Возна разом з одногрупниками виготовляє зубні протези. За її словами, на це потрібно до 3 днів.

«Я зараз на етапі виготовлення валиків для того, щоб визначити прикус для пацієнта. Потім ми цей протез передаємо стоматологові, а він вже проводить примірку пацієнтові. Воскова композиція далі приходить до нас, а ми вже починаємо постановку штучних зубів», – каже Возна.

Військовослужбовець Василь Микитюк каже, що служив на сході України у 2019 році, ще до служби втратив три зуби: “Лікар мені пояснив, що треба зробити заміри, обточування, потім мені вставлять зуби, має ще бути процес притирання”, – каже Микитюк.

Студент Василь Смикалюк каже, що шліфує протез, далі проводить полірування. “Стараємося, це дуже відповідальна робота для нас, бо військовослужбовці захищають нашу країну”, – розповів Смикалюк.

Лікарка Ольга Савінкіна розповіла, що студенти виготовлятимуть протези для бійців двох військових частин Чорткова: “Ми провели стоматологічний огляд військових, відібрали 17 пацієнтів за медичними показами“.