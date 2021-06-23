У Тернополі відбудеться пробний запуск гарячої води

На котельнях Тернополя завершуються ремонтні роботи в рамках підготовки до опалювального сезону 2020-2021р., тож уже найближчими днями їхню роботу буде відновлено. Про це повідомляє КП «Тернопільміськтеплокомуненерго».

Зокрема, завтра, 24 червня 2021 року, відбудеться пробний запуск гарячої води на котельнях за адресами: вул. Лозовецька, 3а, вул.Шкільна, 5, вул. Тролейбусна, 7б, вул. Бригадна, 46, вул. Тролейбусна, 14, вул. Київська, 3с, вул. Живова, 12, п-т Бандери, 47, в, пров. Цегельний, 1а, вул. Новий світ, 36 а., вул. Транспортна, 7б, вул. Глиняна, 25б, вул. Чернівецька, 25а, вул. Лемківська, 23, вул. Просвіти, 9.

Роботу котельні за адресою вулиця Івана Франка, 16 планується відновити першого липня 2021 у зв’язку з продовженням робіт з рекострукції котельні згідно контракту Udneer – TER- ICB – 03, який фінансується за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Просимо споживачів відповідально віднестися до запуску мереж гарячого водопостачання, зокрема, перевірити, чи закриті крани а також чи справні мережі у квартирі тощо, щоб уникнути затоплень та аварійних ситуацій.

Відновлення гарячого водопостачання від вказаних котелень заплановане на 25 червня 2021 року. Послуга надаватиметься відповідно до діючого графіка.