“Мрія” на Тернопільщині наробила біди та “в кущі” (фото)

Фермерське господарство “Агрогруп” на території Зарубинської сільської ради висадило понад 15 га горіхових насаджень. Проте, уже 28-го травня, на площі близько 1 га горіхів недорахувалися в наслідок неуважності дій агрохолдингу “Мрія”. Про це у мережі Фейсбук пише Ruslan Datsyuk.

За його словами, в ніч з 27-го на 28-ме травня під час обробітку своїх орендованих земель техніка агрохолдингу “Мрія” заїхала на земельну ділянку ФГ “Агрогруп”, на якій вирощувалися горіхові насадження та повністю знищила близько 70 саджанців завдавши збитків на суму більше 50 тис. грн.

Спочатку офіційні представники агрохолдингу “Мрія” обіцяли відшкодувати всі збитки, але після трьох тижнів перемовин м’яко кажути – послали, – каже чоловік. Звичайно, що ми будемо позиватися в суд щоб захистити свої права, але хочу аби більше ніхто не потрапив у таку халепу з великими агрохолдингами, які дозволяють собі фальшувати свідчення в поліції про відсутність розмежувальних знаків і після нанесення значних збитків ігнорують та уникають відповідальності.