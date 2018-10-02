Своїх дітей чи дружин ми, в основному, бачимо з екранів гаджетів, — Сергій Притула

Ти прокинешся тоді, коли я лягатиму спати! Просто моя праця закінчилась трішки пізніше, ніж ти пірнаєш у свій сон.

Я не кращий тебе. Я не інший. Просто моя робота має зміщені часові рамки! Коли ти будеш пити свою каву – я засну. Коли ти будеш вигулювати свого песика – я буду пускати слюньки на подушку у номері чергового готелю. Зауваж, ти п’єш каву вдома! І песика вигулюєш теж не у лісах Амазонії:)))))!

Кожного разу коли ти будеш споглядати на екрані свого телевізора чи планшета мою пику чи пику моїх колег по “цеху”, уяви, що своїх дітей чи дружин ми теж, в основному, бачимо з екранів гаджетів.

Ми не спимо, щоб виробляти той продукт на ТБ, який ти споглядаєш тоді, коли тобі зручно! Так, ти завжди можеш сказати нам, що ми тобі винні, бо “ти мене дивишся” або “ти прийшов на мій концерт і заплатив за це бабки, тому я мушу з тобою сфоткатись, інакше я “гандурас”” 🙂)). Але, друже мій, соррі. У нас теж “вилітає спина” на гастролях, коли ми даємо по 5 концертів за три дні, у нас теж є переїзди бусом між містами по 8-9 годин, щоб добратися до свого глядача, у нас є бажання поберегти свого водія, якому після двох концертів в один день потрібно зробити нічний марш-кидок: Київ-Рівне-Тернопіль-Львів.

Коротше кажучи… коли прокинешся, зверни увагу на найближчих! На найрідніших! Ти бігаєш зі своїм смартфоном за уявними кумирами, ціна яким – до першого розчарування! А може… зроби селфі зі своєю бабусею! До речі, може їй треба допомогти?! Ну, грушки обірвати чи, хоча б, підлогу помити?! Проживи кожну мить з користю! Не відволікайся на зайве. Зосередься на головному!

Забезпечуєш себе? Красунчик! Зверни увагу на тих, хто не може подбати про себе! Я не про “трутнів”! Я про “невидимих” дітей, яких ти не бачиш у своїй буденній гонитві, а коли вони знімуть у підворотні сережки з твоєї доньки ти будеш кричати:”куди дивиться влада?”. А що ти зробив для них? Я не про Армію, якій я так люблю допомагати. Їй вже давно є кому допомагати! Я про кволих. Я про старих.

Друже! Сестро! Не витрачай свій час на гонитву за примарами. Витрачай свій час на допомогу реальним! І, повір моєму досвіду людини, яка просирала тисячі доларів у казино! Коли ти вдягнеш сиротинець у теплий одяг на зиму, ти отримаєш набагато більше кайфу, ніж коли тобі прийде “каре”! Доброго ранку тобі, людино, що живе не тільки для себе! Дяка усім, хто звертає увагу на бажання і потреби інших! Нехай тиждень вдасться! З Богом!

Сергій Притула – офіційна сторінка