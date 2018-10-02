У цій тернопільській школі тиждень розпочали із… прослуховування класичної музики

1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день музики. В цей день для учнів школи-ліцею ім. Н. Яремчука провели різноманітні СКІНДи.

Ранок розпочався слуханням класичної музики, яку виконував струнний квартет – студенти Тернопільського музичного училища ім. С.Крушельницької. Саме ця музика подарувала душевну рівновагу та натхнення на весь тиждень. А на шкільні гутірки завітав учитель із школи етнічних барабанів. Тарас Шпачук провів ознайомчий майстер-клас з історії ритму в контексті барабанної музики. Також усі бажаючі могли зробити світлину в шкільній фотозоні «Я люблю музику».

Слухайте музику, адже вона дарує нам настрій, об’єднує нас і допомагає розуміти один одного.

Автор публікації: Ірина Тимчак