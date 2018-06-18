Загравшись у власних амбіціях, тернопільський мер Сергій Надал переграв самого себе

Якщо у 2011 році Сергій Надал всіма силами витісняв з ринку вивезення твердих побутових відходів підприємство друга Романа Заставного – “Катруб”, то цього разу мер Тернополя сам загнав Богдану Буртаку (власник “Катруба”) купу клієнтів. Якщо у 2011 році Сергій Надал всіма силами витісняв з ринку вивезення твердих побутових відходів підприємство друга Романа Заставного – “Катруб”, то цього разу мер Тернополя сам загнав Богдану Буртаку (власник “Катруба”) купу клієнтів.

Після того, як шантаж платою в садочках для нетернополян не спрацював, і на сесії обласної ради затвердили перспективний план розвитку області не в комбінації, за яку на замовлення Сергія Надала боролися свободівці та БППшники, тернопільський мер вирішив мститися.

З усіх сіл, що відмовилися вступити з Тернополем в громаду, перестали приймати сміття на Малашовецькому сміттєзвалищі. Не лише тому, що Малашівці (поки що це взагалі Збрівський район) у своєму рішенні обласні депутати віднесли до громади обласного центру, але і тому, щоб показати селянам, що тільки місто зможе їх захистити він неконтрольованого вивозу сміття на полігон, що межує з селом.

Що ж робити іншим селам?

По великому рахунку – нічого.

Головне правило бізнесу: де є попит – відразу з’явиться пропозиція, зробить своє.

Тих, хто може легально і законно вивозити сміття в області не так вже і багато. Один з перевізників – ПП “Катруб”. Він має свій транспорт, свої сміттєсортувальні лінії та… свій сміттєвий полігон на території Теребовлянського району. Сміттєвий бізнес пана Буртака успішно розвивався, допоки мером Тернополя був його друг та “теребовлянський земляк” Роман Заставний. Сергій Надал витіснив ПП “Катруб” з ринку вивезення відходів. Але пан Буртак не розгубився і продовжував “тихою сапою” нарощувати м’язи. Саме зараз вони йому пригодилися.

За іронією долі, загнав Богдану Буртаку додаткових клієнтів саме Надал. Для селян справа буде лише в ціні. Але, як ми вже помітили, щоб відмежуватися від захланного мера обласного центру, люди готові практично на все.