Син олігарха Трояна у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП та втік?

Ввечері, 6 вересня, приблизно о 20-ій годині поблизу села Варваринці Теребовлянського району, як кажуть очевидці, син керівника ТОВ «Микулинецький бровар» Степана Трояна – Володимир у стані алкогольного сп’яніння спричинив дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими, – про це повідомляє TeNews.

Володимир на елітній автівці Jeep Grand Cherokee здійснив заборонений обгін, внаслідок чого врізався в Audi, у якому перебували двоє дорослих та двоє дітей 6-ти і 8-ми років. Як пише видання, в джипі разом з Трояном також їхав начальник охорони «Микулинецького бровара» Богдан Радецький.

За кермом Audi перебував син відомого волонтера з Теребовлянщини Миколи Мостового. Удар був настільки сильним, що автомобіль відкинуло на територію автозаправної станції у селі Варваринці Теребовлянського району.

За словами свідків, Володимир Троян перебував у стані алкогольного сп’яніння, – пише TeNews. Кілька хвилин після зіткнення на місце події одразу прибув бус Volkswagen. Невідомі люди з автомобіля забрали Трояна та втекли. Місцеві мешканці, які стали свідками події, намагалися зупинити бус та навіть відірвали дзеркало у транспортному засобі. Однак невідомі на це не зважали. Правоохоронці також влаштували погоню за Volkswagen, але, як розповідають люди, пасажири буса навіть відстрілювалися від поліції. Найімовірніше, що рятувати Володимира Трояна від відповідальності приїхала саме охорона «Микулинецького бровара».

Наразі двоє дорослих та двоє дітей з автомобіля Audi перебувають на лікуванні та помалу приходять до тями. Правоохоронці цю подію поки не коментують. А рідні потерпілих тим часом б’ють на сполох, бо не хочуть, аби син олігарха уникнув відповідальності за п’яну їзду, яка могла коштувати життя людям.