Олексій Станько: «Чиновники Тернопільської міськради видають забудовникам документи всупереч здоровому глузду»

На вулиці Куліша у Тернополі збудували будинок, сходи якого виходять просто на дорогу.

Вже кілька років люди змушені жити в умовах небезпеки, міська рада їхні звернення ігнорує. За допомогою тернополяни звернулися до голови обласного осередку партії «Хвиля».

– Це – яскравий приклад того, як працюють чиновники Тернопільської міської ради – забудовникам видаються документи всупереч здоровому глузду. Мешканці новобудови хочуть тротуару, як всі нормальні люди. Тепер тротуар планують перенести на дорогу, а дорогу – на прибудинкову територію сусіднього будинку. Люди б, можливо, не заперечували, але, якщо так зробити, то всі машини, які заїжджають зі сторони Київської та 15 квітня, будуть всю ніч світити у вікна, – пояснює Олексій Станько.

Житель сусіднього будинку каже, будівля збудована усупереч правилам, це щодня створює безліч незручностей для людей.

– Забудовник неправильно побудував цей будинок. Частково – на дорозі. Розумієте, йому дали той план, затвердили, він заліз на це все. Однозначно будинок неможливо знести. Треба якусь альтернативу вибрати, тобто обов’язково тут дорога має бути. Прохідний під’їзд, думаю, треба закрити. Якщо тут буде дорога, дитина вибігає, її тут же збивають, – зазначив мешканець будинку на Куліша, 8 Роман Марцинюк.

Вкрай обурені ситуацією і пані Галина, яка теж проживає на Куліша, 8.

– Чому дали дозвіл на побудову цього будинку? Хто за це відповідає? Хай розбирається міська рада, а не «натравлює» людей один на одного. Ми згідні посунутися, бо будинок вже ніхто не повалить, – каже жінка.

Голова Тернопільської обласної організації політичної партії «Громадянський рух “Хвиля”» Олексій Станько наголосив на тому, що за таке свавілля винні мають понести відповідальність.

– Перш за все, потрібно притягнути до відповідальності архітектора, а також представників земельного відділу, які спричинили цю ситуацію, – резюмував Олексій Станько.