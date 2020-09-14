Син підприємця з смт. Микулинці до ДТП не причетний

В інтернет-мережі з’явилася інформація про те, що син одного з відомих підприємців смт.Микулинці причетний до ДТП, яка трапилася шостого вересня в селі Варваринці Теребовлянського району.

Там зіткнулися автомобілі Grand Cherokee та Audi-100. За попередньою інформацією, водій джипу,здійснюючи маневр обгону, не впорався з керуванням та зачепив легківку. В результаті аварії до лікарні потрапив водій та пасажири Audi. Кермувальник з позашляховика втік. Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 286 ККУ.

Поліцейські Теребовлянського відділу поліції опитали свідків та опрацювали відео з камер спостереження. У ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що за кермом Джипу перебував власник іномарки – працівник однієї з охоронних фірм області.

Його після аварії друзі завезли до медзакладу. Це – житель Тернопільського району, 1982 року народження. У скоєному він зізнався. Каже, що залишив місце автопригоди, бо злякався.

Перевірили правоохоронці і інформацію, яка стосувалася сина Микулинецького підприємця. На момент автопригоди чоловік перебував в іншому місці. Це підтверджує відео з камер спостереження.