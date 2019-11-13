Танцювальна студія з Тернополя потрапила у суперфінал всеукраїнського конкурсу

Танцювальна студія “Bright emotions” з Тернополя стала претендентами на участь у суперфіналі у серії UDANCE SHOW.

“Udance” – це національний танцювальний проєкт, який проходить у чотири етапи. В найбільших містах України на чемпіонаті відбирають найкращі команди-переможці, які завершують рік грандіозним “Udance Show” у Палаці Спорту в місті Києві.

Туди запрошені найкращі команди України, – розповідають танцюристи про особливості своєї участі у проєкті. – Але переможець буде один. І для перемоги нам потрібно максимальна підтримка тернополян. Дуже-дуже просимо: надішліть коротке sms з текстом U4 на номер 576. Ваш голос нам важливий! Ми Вам будемо дуже вдячні. Маємо можливість представити наш Тернопіль не тільки як ФАЙНЕ МІСТО, але й МЕГАТАНЦЮВАЛЬНЕ. (Вартість смс 10грн)