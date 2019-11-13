Тіла двох тернополян знайшли у холодильній камері у Польщі

Про це сьогодні зранку повідомило видання Українська Правда з посиланням на “Укрінформ”:

Тіла двох українців віком 28 та 46 років знайшли у Польщі у великому ангарі для зберігання фруктів та овочів, наповненому азотом, без доступу кисню.

Цю інформацію підтвердила кореспонденту “Укрінформу” керівник консульського відділу посольства України у Варшаві Світлана Криса.

“Поліція поінформувала нас про цей випадок. Двоє померлих родом з Тернопільської області, і вони є родичами: дядько та племінник”, – повідомила вона.

За словами Криси, чоловіки легально працювали у Польщі.

Дипломат поінформувала, що розтин тіл відбудеться в середу, а вивезти в Україну їх планують у четвер.

Польські ЗМІ, зокрема RMF24.pl й TVN 24, повідомляли, що в неділю, 10 листопада, у Садковіце Лодзького воєводства Польщі на яблучній плантації знайшли тіла двох українських заробітчан: 28-річного Ігоря К. та 46-річного Івана К.

Тіла чоловіків в анаеробній камері (холодильній камері) для зберігання яблук виявив власник сховища. Він і повідомив про це поліції.