Викладачі тернопільського університету замішані у схемах Сергія Надала?

Гаражно-земельна «схема» на кілька мільйонів гривень навпроти педагогічного університету.

Аналізуючи прийняті Тернопільською міською радою рішення фахівцями Сили Людей Тернополя було виявлено оборудку з відведення дорогої міської землі навпроти Тернопільського національного педагогічного університету під так звані гаражі.

Міським головою Сергієм Надалом та депутатами від усіх партій, представлених в міській раді, були прийняті рішення щодо надання в приватну власність окремим особам земельних ділянок площею від 90 м.кв. для будівництва гаражів на розі вулиць Володимира Винниченка та Миру.

Щасливими власниками ділянок під «гаражі» стали громадяни Федак Павло Михайлович, Скуратко Тетяна Миколаївна, Гуменюк Вадим Олександрович, Корінь Тарас Ярославович. Окремі з них є викладачами ТНПУ ім. В. Гнатюка.

За нашою інформацією, “гаражні” наділи відразу ж були перепродані.

Місто втратило цінну й невідновлювану зелену зону та не отримало кілька мільйонів гривень у випадку продажу даної земельної ділянки на аукціоні.

Зазначимо, що схема з відведення землі для будівництва гаражів популярна в діючої влади так як є простим способом безкоштовно передати в приватні руки найцінніші земельні ділянки міста в обхід аукціону.

У подальшому відведені ділянки об’єднуються в одну, що у даному випадку вже зроблено, й змінюється цільове призначення під будівництво чи то торгового центру чи житлового багатоквартирного будинку.

Перелік усіх прийнятих рішень по даній гаражній оборудці за посиланнями:

https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/25647.html

https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/30156.html

https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/30129.html

https://tmrada.gov.ua/sesiya/rishennya-sesii/33809.html