Тарас Стирчак — новий головний тренер “Ниви”

У команди першої обласної ліги «Нива» (Підгайці) сталися зміни на тренерському містку. Замість Петра Дмитровича Калиняка, який працював з командою останніх два роки, новим головний тренером став 35-річний Тарас Володимирович Стирчак, котрий суміщатиме цю посаду ще й з виходом на футбольне поле, повідомляє АФТ.

Тарас Стирчак минулий сезон розпочинав у складі ФК «Бережани» (12 матчів), а завершив – у підгаєцькій «Ниві» (4 поєдинки).

Тарас Володимирович Стирчак (5.01.1985 р.) – вихованець тернопільської ДЮСШ. На дорослому рівні захищав кольори таких команд: «Нива» (Теребовля), ФК «Бережани», «Нива» (Підгайці), ФК «Гал-Вапно» (Галич), «ДСО-Поділля» (Тернопільський р-н.).

«Нива» – перша команда у тренерській біографії Тараса Стирчака. Побажаємо молодому кочу успішного дебюту та вдалої тренерської кар’єри.