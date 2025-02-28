За добу на Тернопільщині виникло 24 пожежі, з них 19 – в екосистемах

З настанням потепління кількість пожеж на відкритих територіях значно зросла. Основною причиною займання сухостою є людська недбалість та нехтування елементарними правилами пожежної безпеки.

• Тернопільський район: с. Лісники, с. Мужилів, с. Староміщина, с. Кути, с. Бишки, с. Колодне, с. Дарахів, с. Нараїв, с. Посухів, с. Оприлівці, с. Рудники, с. Петриків.

• Кременецький район: с. Мала Іловиця, с. Куликів.

• Чортківський район: с. Старі Петликівці, с. Долішня Слобідка, с. Бертники, с. Бариш.

• Місто Кременець.

• Господарських споруд у с. Джурин та с. Буряківка (Чортківський район).

• Житлового будинку в с. Шманьківці (Чортківський район).

• Господарських споруд у с. Великий Ходачків та с. Зарубинці (Тернопільський район).

Пам’ятайте: підпал сухої трави не лише завдає значної шкоди природі, а й може перерости у масштабну пожежу, що загрожує життю та майну людей. Якщо ви помітили загоряння – негайно телефонуйте за номером 101!