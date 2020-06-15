Бучацький «Колос: канадський десант та інші «зіркові» новачки

Бучацький «Колос», котрий після кількарічної перерви повернувся до змагань кращих аматорських футбольних команд Тернопільщини, на сезон-2020 заявив 18 футболістів, серед яких лише четверо виступали у минулому сезоні.

Головний тренер «Колоса» Анатолій Петрович Назаренко вніс до заявки таких гравців (у дужках вказано команди за які виступав футболіст у 2019 році):

– воротарі: Денис Чесановський («Юкрейн Юнайтед» Торонто, Канада), Михайло Тантала («Вся Україна – Колос»);

– захисники: Степан Басістий («Вся Україна – Колос»), Юрій Заставецький («Агронива» Заводське), Степан Рижук (ФК «Томашпіль» Вінницька обл.), Юрій Савка («Агронива» Заводське), Андрій Сухецький («Юкрейн Юнайтед» Торонто, Канада), Павло Данилюк («Збруч-Агробізнес» Підволочиськ), Андрій Долинний («Вся Україна – Колос»), Сергій Марчук («Галичина» Мушкатівка-Слобідка), Роман Гаврилюк («Іскра» Теофіполь);

– півзахисники: Іван Городинський («Кристал» Чортків), Ігор Сороцький («Юкрейн Юнайтед» Торонто, Канада), Ростислав Чиряк («Збруч-Агробізнес» Підволочиськ), Роман Кухарський («Юкрейн Юнайтед» Торонто, Канада);

– нападник: Іван Плосконос («Вся Україна – Колос»), Святослав Дзядикевич («Юкрейн Юнайтед» Торонто, Канада), Сергій Олексюк («Зоря» Хоростків).

Справжня кадрова революція відбулася у команді з Бучача. Разом зі зміною назви на «Колос», у бучач з’явився новий головний тренер Анатолій Назаренко та одразу 14(!) нових футболістів. За мірками чемпіонату Тернопільської області у «Колоса» підібралася і справді «зіркова» команда. Одразу впадає в око п’ять футболістів, які в 2019 році виступали за океаном – у складі канадської команди «Юкрейн Юнайтед» з Торонто – Денис Чесановський, Андрій Сухецький, Ігор Сороцький, Роман Кухарський та Святослав Дзядикевич. Однозначно допоможуть команді екс-капітан заводської «Агрониви» Юрій Заставецький, лідери підволочиського «Збруча-Агробізнес» – Павло Данилюк та Ростислав Чиряк і вихованець заліщицького футболу Іван Городинський (у минулому сезоні виступав за ФК «Копичинці» та чортківський «Кристал»). Також гравцями основного складу повинні бути вихованці хмельницького футболу – оборонець Степан Рижук та нападник Сергій Олексюк. Для обох надзбручанський футбол добре знайомий, адже перший свого часу виступав за тернопільську «Ниву», а другий – три останні сезони захищав кольори хоростківської «Зорі».