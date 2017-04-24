Церква оприлюднила графік прощ до Зарваниці
Традиційно щороку напередодні професійних свят працівників тих чи інших сфер та галузей в області відбуваються прощі до Марійського духовного центру у Зарваниці.
Пропонуємо графік професійних прощ на 2017 рік. Детальніше з ним можна ознайомитися на сайті Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви.
1. Інтернатних закладів області – 27 травня
2. Проща журналістів – 4 червня
3. Всеукраїнська проща медичних працівників – 10 червня
4. Працівників землевпорядних господарств – 18 червня
5. Працівників агропромислового комплексу – 24 червня
6. Працівників облспоживспілки – 1 липня
7. Працівників ДФС у Тернопільській області – 2 липня
8. ДСНС у Тернопільській області – 10 вересня
9. Проща військових – 15-17 вересня
10. Проща Лицарів Колумба – 23-24 вересня
11. Проща освітян – 30 вересня
12. Працівників дорожних господарств області – 15 жовтня
13. Працівників соціальної сфери і Пенсійного фонду – 21 жовтня