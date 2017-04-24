Новини Тернополя 

Церква оприлюднила графік прощ до Зарваниці

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Традиційно щороку напередодні професійних свят працівників тих чи інших сфер та галузей в області відбуваються прощі до Марійського духовного центру у Зарваниці.

Пропонуємо графік професійних прощ на 2017 рік. Детальніше з ним можна ознайомитися на сайті Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви.

1. Інтернатних закладів області        – 27 травня   

2.  Проща  журналістів                                         – 4 червня

3. Всеукраїнська проща медичних працівників   – 10 червня

4. Працівників землевпорядних господарств         – 18 червня

5. Працівників агропромислового комплексу         – 24 червня

6. Працівників облспоживспілки                 – 1 липня

7. Працівників ДФС у Тернопільській області     – 2 липня

8. ДСНС у Тернопільській області                        – 10 вересня

9.  Проща військових                                         – 15-17 вересня

10. Проща Лицарів Колумба                                 – 23-24 вересня

11. Проща освітян                                                      – 30 вересня

12. Працівників дорожних господарств області   – 15 жовтня

13. Працівників соціальної сфери і Пенсійного фонду – 21 жовтня

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