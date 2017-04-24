Церква оприлюднила графік прощ до Зарваниці

Традиційно щороку напередодні професійних свят працівників тих чи інших сфер та галузей в області відбуваються прощі до Марійського духовного центру у Зарваниці.

Пропонуємо графік професійних прощ на 2017 рік. Детальніше з ним можна ознайомитися на сайті Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви.

1. Інтернатних закладів області – 27 травня

2. Проща журналістів – 4 червня

3. Всеукраїнська проща медичних працівників – 10 червня

4. Працівників землевпорядних господарств – 18 червня

5. Працівників агропромислового комплексу – 24 червня

6. Працівників облспоживспілки – 1 липня

7. Працівників ДФС у Тернопільській області – 2 липня

8. ДСНС у Тернопільській області – 10 вересня

9. Проща військових – 15-17 вересня

10. Проща Лицарів Колумба – 23-24 вересня

11. Проща освітян – 30 вересня

12. Працівників дорожних господарств області – 15 жовтня

13. Працівників соціальної сфери і Пенсійного фонду – 21 жовтня