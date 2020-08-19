Тернопіль лідирує за кількістю інфікувань COVID-19: ситуація у містах і районах області

Станом на 19 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 4001 випадку діагноз лабораторно підтверджений (3677 випадків – дорослі, 324 випадки – діти), з них 47 летальних. Видужало 2596 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2994, з яких 1402 досліджень на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 71 особи виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1592 дослідження на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 95 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 1138 (556 одужало, 3 летальних, 579 продовжують хворіти);

– Бережанський район – 178 (97 одужало, 3 летальних, 78 продовжують хворіти);

– Борщівський район – 38 (23 одужало, 15 продовжують хворіти);

– Бучацький район – 167 (119 одужало, 2 летальних, 46 продовжують хворіти);

– Гусятинський район – 136 (82 одужало, 54 продовжують хворіти);

– Заліщицький район – 99 (65 одужало, 6 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ, 28 продовжують хворіти);

– Збаразький район – 214 (144 одужало, 4 летальних, 66 продовжують хворіти);

– Зборівський район – 46 (37 одужало, 9 продовжують хворіти);

– Козівський район – 96 (74 одужало, 1 летальний, 21 продовжують хворіти);

– Кременецький район – 460 (437 одужало, 8 летальних, 15 продовжують хворіти);

– Лановецький район – 147 (121 одужало, 26 продовжують хворіти);

– Монастириський район – 268 (240 одужало, 5 летальних, 23 продовжують хворіти);

– Підволочиський район – 52 (36 одужало, 16 продовжують хворіти);

– Підгаєцький район – 15 (8 одужало, 2 летальних, 5 продовжують хворіти);

– Теребовлянський район – 84 (48 одужало, 36 продовжують хворіти);

– Тернопільський район – 338 (156 одужало, 3 летальних, 179 продовжують хворіти);

– Чортківський район – 289 (148 одужало, 141 продовжують хворіти);

– Шумський район – 236 (205 одужало, 10 летальних, 21 продовжують хворіти);

За попередню добу:

✅видужало 86 осіб;

✅проведено 459 досліджень методом ПЛР;

✅проведено 54 дослідження на наявність антитіл класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2 – у 6 осіб виявлено позитивний результат та 26 досліджень на наявність антитіл класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2 – у 3 осіб виявлено позитивний результат.

✅підтверджено 99 випадків зараження вірусом COVID-19.

🌏Географія поширення нових випадків:

⭕️м. Тернопіль (36 осіб)

⭕️Бучацький район (16 осіб):

• м. Бучач – 7

• с. Сороки – 2

• с. Підзамочок – 2

• с. Переволока – 1

• с. Новоставці – 1

• с. Зелена – 1

• с. Сокілець – 1

• с. Трибухівці – 1

⭕️Бережанський район (4 особи):

• м. Бережани –1

• с. Посухів – 2

• с. Лапшин – 1

⭕️Теребовлянський район (2 особи):

• м. Теребовля – 2

⭕️Тернопільський район (8 осіб):

• смт Велика Березовиця – 2

• смт Великі Бірки – 1

• с. Застінка – 1

• с. Дичків – 1

• с. Красівка – 1

• с. Мар’янівка – 1

• с. Прошова – 1

⭕️Заліщицький район (10 осіб):

• м. Заліщики – 1

• смт Товсте – 5

• с. Печора – 1

• с. Бедриківці – 3

⭕️Борщівський район (2 особи):

• м. Борщів – 1

• с. Пищатинці – 1

⭕️Збаразький район (3 особи):

• с. Іванківці– 1

• с. Доброводи – 1

• м. Збараж – 1

⭕️Підволочиський район (2 особи):

• смт Підволочиськ – 2

⭕️Монастириський район (1 особа):

• с. Вербка – 1

⭕️Шумський район (2 особи):

• м. Шумськ– 2

⭕️Лановецький район (7 осіб):

• м. Ланівці – 4

• с. Москалівка – 1

• с. Оришківці – 1

• с. Грибова – 1

⭕️Чортківський район (3 особи):

• м. Чортків – 2

• с. Біла – 1

⭕️Зборівський район (1 особа):

• с. Озерна – 1

⭕️Кременецький район (2 особи):

• с. Старий Тараж – 2