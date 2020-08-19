Три альтернативних дороги буде під час будівництва другої черги Гаївського мосту

Для розвантаження руху та забезпечення проїзду великовагового, і легкового транспорту буде три альтернативних дороги під час будівництва Гаївського мосту:

✅ вул. Довженка (правий поворот через вул. Гайову);

✅ вул. Подільська (через «Ровекс») – з цієї ділянки транспорт безперешкодно зможе виїжджати на вул. Микулинецьку і повертати праворуч;

✅ дорога з виїздом на розв’язку біля «Ватри» – водії зможуть повернути праворуч в напрямку масиву «Дружба» та ліворуч – в Теребовлянському напрямку.

За інф. міської ради