Три альтернативних дороги буде під час будівництва другої черги Гаївського мосту
Для розвантаження руху та забезпечення проїзду великовагового, і легкового транспорту буде три альтернативних дороги під час будівництва Гаївського мосту:
✅ вул. Довженка (правий поворот через вул. Гайову);
✅ вул. Подільська (через «Ровекс») – з цієї ділянки транспорт безперешкодно зможе виїжджати на вул. Микулинецьку і повертати праворуч;
✅ дорога з виїздом на розв’язку біля «Ватри» – водії зможуть повернути праворуч в напрямку масиву «Дружба» та ліворуч – в Теребовлянському напрямку.
За інф. міської ради