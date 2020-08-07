Тернопіль та Луцьк виключили з “червоної” зони

Тернопіль перемістився із червоної зони епідемічної небезпеки у зелену, а Харків навпаки перемістився із зеленої зони в червону, тож наступного тижня там мають посилити карантинні обмеження.

Джерело: оновлена мапа від Центру громадського здоров’я МОЗ

Деталі: Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 7 серпня засідала й розглядала 4 епідемічні показники кожного регіону за останній тиждень.

Крім Харкова, у червону зону потрапив Костопільський район Рівненської області.

Натомість Луцьк із “червоного” став “помаранчевим”.

Кіцманський район Чернівецької області за тиждень не покращив показники – і залишається у червоній зоні за рівнем епідемічної небезпеки.

Львів і три райони Львівської області (Пустомитівський, Перемишлянський, Миколаївьский) залишилися “помаранчевими”.

Також помаранчеві – Рівненський район Рівненської області (але сам обласний центр – “зелений”), м. Івано-Франківськ, місто Чернівці і Городенківський район Чернівецької області.

Частина Чернігівської області, включно з Ніжином та Прилуками, опинилася в “жовтій зоні”.

Також “жовті” – Закарпаття, частини Хмельницької, Житомирської, Рівненської, Львівьскої та Чернівецької областей.