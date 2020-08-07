ОПЕРАТИВНІ ДАНІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО МІСЬКОГО ШТАБУ СТАНОМ НА 10:00 7 СЕРПНЯ

ℹ️ Загалом у лікарнях Тернополя – 46 хворих на COVID-19.

🔹 У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 7 серпня перебуває 38 хворих на коронавірус. 33 з них – тернополяни. 2 хворих перебуває на кисневій підтримці через маску, 5 – на кисневому концентраторі. 10 пацієнтів у лікарні – з підозрою на коронавірус.

🔹 У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 7 серпня – 8 хворих з підтвердженим COVID-19 (5 дітей і 3 дорослих). 18 пацієнтів у лікарні – з підозрою на коронавірус.

🔹 Станом на 10 годину 7 серпня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації пацієнтів немає.

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