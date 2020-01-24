Тернопільська художниця Мар‘яна Кравченюк продає картини, щоб допомогти дітям, які постраждали від вибуху газу в Угриневі

Молода художниця з Тернополя Мар‘яна Кравченюк вирішила підтримати дітей, котрі зазнали глибоких опіків під час вибуху газу в клубі села Угринів Підгаєцького району після Нового року.

«Це дуже жахлива подія, проігнорувати котру просто неможливо. Я вирішила підтримати хлопців. В першу чергу це моральна підтримка. Хочу щоб вони відчували підтримку людей», – каже Мар’яна Кравченюк.

Дівчина вирішила продати одну зі своїх робіт, а кошти перерахувати на лікування дітей, повідомляє “Громадське слово“. Вартість роботи 2000 грн.

«Якщо охочих буде більше, я готова продати більше своїх робіт. Буду дуже рада, якщо зможу допомогти цим дітям. Закликаю підтримати мене в цьому! Розумію, сума незначна, але можливо це стане прикладом для інших.», – додає художниця.

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