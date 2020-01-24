Віктор Овчарук зустрівся з головою правління ВГО «Українська ліга сприяння розвитку паліативної та хоспісної допомоги» Василем Князевичем

У рамках візиту на Тернопільщину Василь Князевич відвідав комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська обласна лікарня «Хоспіс» Тернопільської обласної ради.

Підсумки відвідин закладу та перспективи його подальшого функціонування обговорили спільно з керівником хоспісу Андрієм Паламарчуком у кабінеті голови обласної ради Віктора Овчарука.

– Надання паліативних послуг – це норма цивілізованого світу, яка повинна бути впроваджена на належному державному рівні. Завдання паліативної допомоги – «заховати» біль та інші знесилюючі симптоми, щоб зменшити або повністю «закрити» їх. Спеціалізована медична установа для догляду за невиліковно хворими людьми в кінці життя, що віднедавна функціонує на Тернопільщині, несе в собі філософію, що хоспіс – це не «будинок смерті», але «будинок життя. Розумію, що один заклад паліативної допомоги на область – це крапля в морі. Але це перший крок, і ми його здійснили. Далі будуть й інші, – каже Віктор Овчарук.

Нагадаємо, на прийняття рішення про створення хоспісу в області знадобилось довгих сім років. Ще у 2009 році було чимало звернень з такими пропозиціями. Однак, лише 10 лютого 2016 року під час ІІ пленарного засідання ІІ сесії обласної ради прийняла рішення про створення хоспісу на базі Плотичівської протитуберкульозної лікарні, що у Тернопільському районі.