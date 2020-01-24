«Кіборга» Віталія Зварича визнано «Людиною року – 2019» на Тернопільщині

Журі популярного на Тернопільщині конкурсу «Людина року», який проходить уже протягом понад півтора десятка років, назвало лауреатів за 2019 рік. Одним з десяти переможців, який за підсумками минулого року удостоївся такої високої нагороди, став оборонець Донецького аеропорту, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня Віталій Зварич.

Віталій Зварич один з тих легендарних оборонців летовища, який вийшов живим зі справжнього пекла. Він служив в 90-му батальйоні 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ — підрозділі, який комплектувався виключно з добровольців, що самі прийшли до військкоматів. Перебував на території аеропорту в один із найдраматичніших періодів оборони, коли обстріли ворога велися цілодобово, а бої були чи не найзапеклішими за весь період війни. Він одним з останніх виходив з Донецького аеропорту. Група снайперів, до якої входив Віталій, перебувала в пожежному депо, за кілька сотень метрів від термінала, й мала завдання прикривати своїх у терміналі та метеовежі. Вийшов з аеропорту 23 січня вже після того, як основні сили покинули територію летовища.

— Під час моєї війни за Донецький аеропорт мене оточували суперхлопці, супергерої, поруч з якими не страшно, а почесно боротися проти ворога. Перебуваючи у критичних ситуаціях, задля знищення агресора вони нерідко викликали вогонь на себе, не боячись смерті. Бої за аеропорт стали символом незламності та бойового духу українського війська, — зазначив «кіборг» Віталій Зварич.

Уже незабаром у Тернополі відбудеться нагородження лауреатів конкурсу. Сьогодні, у День пам’яті захисників Донецького аеропорту, АрміяInform вітає Віталія Зварича із заслуженим високим громадським визнанням і бажає йому сил і здоров’я.

Василт Лабай, АрміяІнформ