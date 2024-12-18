Тернопільська міська рада прийняла рішення про перенесення робочих днів, які випадають на Різдво та Новий рік

На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення щодо перенесення робочих днів. Рішення прийняте з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Різдва Христового (25 грудня 2024 року) та Нового року (1 січня 2025 року).

Зокрема, у 2024-2025 роках перенесено наступні робочі дні:

середа, 25 грудня 2024 року — на суботу, 28 грудня 2024 року;

року — на суботу, 28 грудня року; середа, 1 січня 2025 року — на суботу, 4 січня 2025 року.

Виконавчий комітет рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій міста Тернополя перенести робочі дні відповідно до зазначеного рішення.