18:11 | 18.12.2024
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Тернопільська міська рада прийняла рішення про перенесення робочих днів, які випадають на Різдво та Новий рік

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
Різдво

На черговому засіданні виконавчого комітету міської ради прийнято рішення щодо перенесення робочих днів. Рішення прийняте з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Різдва Христового (25 грудня 2024 року) та Нового року (1 січня 2025 року).

Зокрема, у 2024-2025 роках перенесено наступні робочі дні:

  • середа, 25 грудня 2024 року — на суботу, 28 грудня 2024 року;
  • середа, 1 січня 2025 року — на суботу, 4 січня 2025 року.

Виконавчий комітет рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій міста Тернополя перенести робочі дні відповідно до зазначеного рішення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *