Тернопільська міська рада вийшла за межі своїх повноважень, – “Автомайдан”

Тернопільська міська рада вже давно вийшла за межі своїх повноважень. На останній сесії ТМР депутат Тарас Білан запропонував депутатам звернутися до ТО ВО «Автомайдан», щоб активісти прозвітували про свою діяльність.

Утім, це не найнахабніші заяви та рішення, – розповідають “автомайданівці”. Поза публічним висвітленням залишилося рішення виконавчого комітету ТМР №941 від 13.12.2017 р. «Про інформування мешканців міста».

Під приводом благої ідеї, як швидко наповнити бюджет міста та підвищити своєчасність оплати податків, міськрада готова піти навіть на не зовсім законні дії. Зокрема, згаданим рішенням виконкому ТМР, міськрада просить місцеву ДФС (податкову) передати базу даних з інформацією про сплату податків усіх мешканців Тернополя приватному підприємству ПП «Укрспецінформ». Чи має міськрада згоду від усіх містян про передачу їхніх персональних даних? Сумніваємось.

Ще один бік вищевказаного рішення, це – доручення міськради тому ж приватному підприємству поінформувати населення на безоплатній основі. На якій підставі міська рада дозволяє собі вчиняти такі дії, нам не відомо. Водночас застерігаємо Тернопільську ДФС щодо незаконності дій, передаючи інформацію щодо платників податків приватним структурам.

Якщо практика доручень від міськради приватним структурам виконати ті чи інші дію триватиме, пропонуємо ТМР дати доручення керівникам приватних підприємств, а саме:

– ПП «Нортон» – безкоштовно почистити Тернопільський став;

– ТОВ «Техно Буд Центр» – безкоштовно відремонтувати дороги в м. Тернополі;

– ПП «Тернопільтепло» – безкоштовно забезпечити цілодобове гаряче водопостачання мешканцям Тернополя.