У Тернополі відкрили лабораторний комплекс Тернопільського НДЕКЦ МВС України

Його унікальність полягає в можливості проводити повнопрофільний ДНК-аналіз, чого раніше не було в нашій області. Основний напрямок роботи лабораторії – ідентифікація невпізнаних тіл, що дозволить швидко та точно встановлювати особи загиблих військовослужбовців і передавати їхні тіла рідним.

Структура лабораторії включає сектор спектральних методів досліджень, сектор біологічних досліджень та обліку, кімнату огляду речових доказів та робочі кабінети. Приміщення обладнане усіма сучасними приладами. Крім того, працівники установи можуть отримувати зразки з інших регіонів України, що значно розширює можливості у дослідженнях, криміналістиці та наданні приватних генетичних послуг населенню.