Новини Тернополя 

Тернопільська міська рада заборонила усім населеним пунктам області, крім Тернополя, вивозити сміття

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Тернопільська міська рада заборонила усім населеним пунктам області, крім Тернополя, вивозити сміття на міське сміттєзвалище у Малашівцях. Листи з таким повідомленням виконавчий комітет управління житлово-комунального господарства відправив у сільські ради Тернопільщини 12 червня. Причина заборони, як повідомив начальник управління ЖКГ міської ради Олег Соколовський, у тому, що сміттєзвалище перевантажене.

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