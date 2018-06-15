Тернопільська міська рада заборонила усім населеним пунктам області, крім Тернополя, вивозити сміття на міське сміттєзвалище у Малашівцях. Листи з таким повідомленням виконавчий комітет управління житлово-комунального господарства відправив у сільські ради Тернопільщини 12 червня. Причина заборони, як повідомив начальник управління ЖКГ міської ради Олег Соколовський, у тому, що сміттєзвалище перевантажене.

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